Львівський каратист Станіслав Горуна став чемпіоном Європи

Львів’янин Станіслав Горуна здобув перемогу на чемпіонаті Європи з карате, який проходив у суботу, 22 травня, у хорватському Поречі. Про це інформують у відділенні НОК Львівщини.

Львів’янин Станіслав Горуна переміг свого давнього суперника з Азербайджану, легендарного Рафаеля Агаєва – 5-разового чемпіона світу, 11-разового чемпіона Європи, переможця Всесвітніх та Європейських ігор. Бій завершився з рахунком – 3:1 на користь українця.

«Суперники дуже добре знають один одного, тому розпочали фінальний поєдинок обережно. Розв’язка настала на останній хвилині бою. Спершу, за 34 секунди до його завершення, один бал заробив Агаєв. Але Станіслав Горуна таки зумів вирвати вольову перемогу, провівши результативну атаку ногою в голову за 6 секунд до фінального гонгу», – йдеться в повідомленні.

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Станіслав Горуна – український каратист у категорії куміте (-75 кг). Заслужений майстер спорту міжнародного класу. Капітан української національної збірної України з карате.

Львів’янин є переможцем Всесвітніх ігор 2017 року та Європейських ігор 2019 року, а також бронзовим призером чемпіонату Європи 2018 року в індивідуальній та командній категорії. Крім цього є призером чемпіонатів Європи, чемпіонату світ, а також шестиразовий чемпіон України.

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