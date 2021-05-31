Весняний призов Львівщина виконала вже на 71%

За два місяці від старту весняного призову Львівщина відправила до війська 470 юнаків, а це – більше 71% всіх призовників. Про це Львівському порталу повідомили в обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Львівщина виконала весняний призов на 71,8%. Так, в армію та до інших військових формувань вирушили 470 жителів області. Протягом цього тижня, 31 травня – 6 червня, до війська відправлять ще 158 юнаків.

Перед тим, які призовників переведуть в обласний пункт збору, їх усіх протестують на наявність Covid-19 методом ІФА.

Нагадаємо, весняний призов на Львівщині розпочався на початку квітня, триватиме він до червня. За цей час на військову строкову службу призвуть 655 юнаків з Львівщини. Із них 286 осіб підуть у Збройні Сили України, 224 – у Національну гвардію України, у Державну службу спеціального транспорту – 25 та у Державну прикордонну службу України – 120 осіб.

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Додамо, що термін проходження строкової служби для осіб з вищою освітою – рік, без вищої освіти – півтора роки. Призваних юнаків до участі у зоні ООС не залучають.

Під час весняного призову-2021 добровільного проходження військової служби юнакам від 18 до 20 років, як торік, немає.

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