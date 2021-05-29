Перші результати розробки української вакцини оприлюднять у вересні, – Ляшко

В Україні вакцину проти коронавірусу розробляють два національні інститути. Перші результати роботи над препаратом презентують у вересні цього року. Про це повідомив міністр охорони здоров’я, повідомляє Українська правда.

Так, два наукові інститути в Україні працюють над розробкою COVID-вакцини – у Львові та Києві.

«У вересні 2021 року повинні презентувати звіти ті, хто отримав фінансування з національного фонду досліджень. Це інститути Сибірного (Інститут біології клітини у Львові – УП) і Комісаренка (Інститут біохімії ім. Палладіна у Києві). Щодо приватної компанії (Діапрофмед – УП), то ми не робили туди інвестиції, я не можу їм говорити, коли представити результати. Чи перейдуть результати, які вони зараз приведуть, в інші стадії – це питання, побачимо. Це те, на що ми повинні зважати, але не робити пріоритетом. Тут головне, що ми запустили розробку і пішов розвиток науки в сторону розробки імунобіологічних препаратів», – розповів Віктор Ляшко.

Зауважимо, що у вересні презентуватимуть не готову вакцину проти коронавірусу, а тільки результати певного етапу дослідження. Ляшко не знає, чи розглядається наразі питання подачі української вакцини на прекваліфікацію ВООЗ, але додав, що це дуже дороге задоволення.

Реклама партнерів

Нагадаємо, у Львові розробляють вакцину проти коронавірусу.

Ще минулого року у жовтні президент України Володимир Зеленський анонсував виробництво української вакцини від коронавірусної інфекції.

Також президент пообіцяв один мільйон доларів українським академікам, які розроблять вакцини від Сovid.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.