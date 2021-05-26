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У Львові розробляють вакцину від Covid: її випробування хочуть провести восени

Вероніка Рой

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У Львові Інститут біології клітини НАН України розробляє білкову вакцину проти COVID-19 на гуманізованих дріжджах. Оскільки середовище не вибагливе, то й вакцина буде значно дешевшою за імпортну. Перші доклінічні випробування української вакцини хочуть провести цієї осені. Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив директор Інституту біології клітини НАН України, академік Андрій Сибірний.

«Ми синтезуємо білки для вакцини у клітинах дріджів. Це наше ноу-хау. Білок – це полімер з амінокислот, а до бокових його груп ще можуть бути прикріплені залишки різних цукрів. Дріжджі – це теж еукаріоти, вони приєднують ці вуглеводні залишки, але інакше, ніж людина. Бо дріжджі – це гриби і вони по-грибному діють. І це погано, бо треба щоб дріжджі були гуманізовані, модифікували білки за людським типом. Чому гуманізовані дріжджі цікаві? Вони швидко ростуть у простому середовищі. Тому вакцина на основі них буде значно дешевшою», – сказав Сибірний.

Інституту біології клітини НАН України вже має досвід роботи з таким середовищем, зокрема, на основі таких дріжджів розробляли продуценти вітамінів та антибіотиків. Україна поки не виробляє сама гуманізованих дріжджів. Але львівські науковці мають два їх різновиди: одні закупили в Америці, інші подарували колеги з Південної Кореї.

Учений наголошує, що білкові вакцини мають один мінус – вони не дуже імуногенні, тобто неохоче викликають синтез у людських антитіл та утворення Т-лімфоцитів.

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Набагато краще діють білки, якщо утворюються вірусоподібні частинки. Тому команда науковців працює над білковим мультиполімером, завдяки якому вірусні частинки значно швидше викликають вироблення антитіл, а імунна відповідь буде набагато ефективнішою для людини.

Сибірний додає, що вже восени львівські науковці планують провести доклінічні випробування, і якщо їх сподівання підтвердяться, можна буде наступного року запускати в Україні дослідне виробництво національної вакцини від COVID-19.

Директор Інституту біології клітини НАН України Андрій Сибірний та його заступник Костянтин Дмитрук торік вересні виграли ґранти на розробку нового антибіотика та вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, ще минулого року у жовтні президент України Володимир Зеленський анонсував виробництво української вакцини від коронавірусної інфекції.

Також президент пообіцяв один мільйон доларів українським академікам, які розроблять вакцини від Сovid.

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Фото: shutterstock

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