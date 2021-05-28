На Пустомитівщині в озері потонув 15-річний хлопець

У четвер, 27 травня, в селі Старе Село пі час купання в озері потонув 15-річний хлопець. Про це інформує пресслужба ДСНС Львівщини.

Близько 14:11 рятувальники отримали повідомлення, що в селі селі Старе Село Львівського району під час купання в озері «Черепинка» потонув 15-річний місцевий житель.

Рятувальники за допомогою надувного човна проводили пошукові роботи. О 17:14 водолази витягли тіло потопельника на берег та передали працівникам поліції.

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Надзвичайники наголошують, що купатися дозволяється лише у спеціально відведених для цього місцях, а також при температурі води не нижче 18°С. Також закликають не купатися, якщо Ви не впевнені у своїх силах.

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Фото: ДСНС