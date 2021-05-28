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Юнаку, що стріляв у поліцейських з рушниці на Бродівщині, «світить» довічне ув’язнення

Вероніка Рой

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Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 19-річному жителю Бродівщини, що стріляв з рушниці у поліцейських. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Наприкінці травня цього року поблизу с. Піски (Бродівська ОТГ) працівники державної лісової охорони виявили незаконно зрізані дерева і викликали поліцію. На момент приїзду поліцейських правопорушник втік, залишивши підводу із зрубаною деревиною.

Проте через деякий час хлопець повернувся уже з рушницею і почав стріляти в правоохоронців. Як наслідок, поранення отримали троє: працівник поліції отримав поранення в шию, у одного працівника лісової охорони поранення в ногу, в іншого – у ногу та плече. Наразі їхньому життю загрози немає.

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Підозрюваного у стрілянині оперативно затримали, ним виявися 19-річний житель сусіднього села.

Суд обрав 19-річному жителю с. Лешнів, якого підозрюють у посяганні на життя правоохоронців, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини хлопця, йому загрожу позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.

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