На Львівщині хлопець стріляв з рушниці в поліцейських та лісничих

У п’ятницю, 21 травня, 19-річний хлопець з мисливської рушниці поранив поліцейського та працівників «Бродівського лісгоспу» та втік з місця події. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, близько 22:40 год. до поліції надійшло повідомлення від лісничих про те, що в одному з лісових масивів ДП «Бродівський лісгосп» виявлено підводу з колодами.

Згодом у лісовому масиві неподалік села Лешнів правоохоронці знайшли підводу з колодами дерев породи «сосна».

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Близько 00:15 год. під час документування факту незаконної порубки лісу, з протилежного берега річки невідомий вистрілив з вогнепальної зброї, поранивши 20-річного співробітника поліції, а також двох лісничих – 34-річного майстра лісу та 49-річного інженера лісового господарства, співробітників Бродівського лісгоспу. Після цього зловмисник втік на мотоциклі.

Вже невдовзі правоохоронці встановили особу зловмисника, який стріляв у поліцейського та лісничих, це – 19-річний місцевий житель. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Також встановлено, що він стріляв з мисливської рушниці.

Поліцейського госпіталізували з проникаючим вогнепальним пораненням шиї, працівники лісової охорони після огляду лікарів від госпіталізації відмовилися. Зараз загрози життю поранених немає.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за осягання на життя працівника правоохоронного органу. Санкція статті передбачає покарання – позбавленням волі на термін від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

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Фото: поліція