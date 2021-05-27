В аварії у Львові постраждав 54-річний велосипедист

У середу, 26 травня, на вул. Володимира Великого сталась ДТП, у якій травмувався велосипедист. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, 43-річний львів’янин, водій автомобіля «Фольксваген Джетта», збив велосипедиста, 54-річного місцевого мешканця.

Внаслідок наїзду велосипедиста з різними травмами забрали в лікарню.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження. На винуватця аварії чекає до трьох років обмеження волі із позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же строк.

Реклама партнерів

Наразі триває слідство, поліцейські з’ясовують всі обставини події.

Нагадаємо, цьогоріч на Львівщині поменшало ДТП із велосипедистами. За п’ять місяців 2021 року таких аварій сталось 33, що 17 менше ніж за аналогічний період минулого року. В усіх автотрощах цьогоріч травмувалися 22 велосипедисти, ще троє загинули.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.