На Львівщині поменшало ДТП із велосипедистами

Від початку 2021 року на Львівщині зареєстровано 33 дорожньо-транспортних пригоди за участі велосипедистів, що на 17 менше, за цей же період минулого року. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні Національної поліції у Львівській області.

За даними правоохоронцівї, у ДТП цьогоріч загинуло три велосипедисти та ще 22 було травмовані. У минулому році за цей же час сталося п’ять смертельних зіткнень.

Основна причина травмування велосипедистів – порушення вимог Правил дорожнього руху.

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Поліція також нагадує, що рухатися дорогами на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку.

Велосипедист має право керувати двоколісним транспортом, який обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами: спереду – білого кольору, по боках – помаранчевого, позаду – червоного.

Для руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар (фара). Також рекомендовано використовувати засоби особистої безпеки – шолом та налокітники.

Головна вимога до велосипедистів– дотримуватися вимог знаків, розмітки та сигналів світлофора.

Нагадуємо, відповідно до п. 6.6 ПДР України велосипедисту забороняється:

– керувати велосипедом з несправним гальмом, звуковим сигналом, а в темну пору доби й в умовах недостатньої видимості – з вимкненим ліхтарем (фарою) чи без світлоповертачів;

– рухатися автомагістралями і дорогами для автомобілів, а також проїзною частиною, коли поряд облаштовано велосипедну доріжку;

– рухатися тротуарами і пішохідними доріжками (крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих);

– під час руху триматися за інший транспортний засіб;

– їздити, не тримаючись за руль, та знімати ноги з педалей (підніжок);

– перевозити пасажирів на велосипеді (за винятком дітей до 7 років, які перевозяться на додатковому сидінні, обладнаному надійно закріпленими підніжками);

– буксирувати інші велосипеди та причепи, не передбачені для експлуатації з велосипедом.

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