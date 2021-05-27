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У Львові «рятують» Левандівське озеро

Ірина Павловська

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Левандівське озеро, яке почало міліти намагаються врятувати. Протягом тижня планують запустити свердловину і насосом перекачати воду до оммілілої водойми. Про це Льівському порталу повідомили у ЛКП «Зелений Львів».

«Головне зараз – узяти свердловину, яка наповнює озеро, на баланс ЛКП, і ми працюємо в цьому напрямку» – закликають громадські активісти Левандівки, які першими забили на сполох.

Що вже зроблено для вирішення проблеми:

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  • з’ясували у сусідніх підприємств інформацію, чи не перебуває свердловина у них на балансі;
  • замовили та виготовили паспорт свердловини;
  • зареєстрували свердловину в Державній службі геології та надр;
  • провели технічну інвентаризацію свердловини та виготовили експертно-грошову оцінку;
  • підготували ухвалу на сесію ЛМР про передачу свердловини у власність територіальної громади м. Львова та передачу її на баланс ЛКП «Зелений Львів».
  • вже замовлено проведення гідрогеологічних вишукувань, які мають дати чітке розуміння причин обміління озера.

Що далі?

На черзі – проведення державної реєстрації речових прав на свердловину, отримання технічних умов приєднання до електричних мереж та роботи з приєднання, отримання дозволу користування свердловиною.

Важливо. У вівторок, 25 травня, фахівці провели огляд насоса, виявлено пошкодження та необхідність закупівлі нового. Його мають придбати та встановити протягом тижня.

Висновки гідрогеологічних вишукувань, які мають дати чітке розуміння причин обміління озера повинні бути готові до кінця травня.

Раніше Львівський портал повідомляв, що управління екології та природних ресурсів розробило концепцію реконструкції Левандівського озера.

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