На Левандівському озері планують облаштувати набережну та пляж. Візуалізація

Управління екології та природних ресурсів розробило концепцію реконструкції Левандівського озера. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Є розроблена концепція реконструкції озера і поділу його на дві зони, одна з яких –для активного відпочинку, інша – для пасивного. Має бути тераса над озером з пляжною зоною, дитячим майданчиком, набережною. Також передбачено пішохідний міст», – зазначила в.о. начальниці управління екології та природних ресурсів Наталія Михайлюк.

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«Управління екології подало пропозиції на кошти для ПКД і наступного року можна розпочати виконання робіт», – зазначив директор ЛКП «Зелений Львів» Володимир Данилюк.

Також, відповідно до проєкту, у частині озера запропонують облаштувати екозону. Також мешканці озвучили ідею щодо облаштування навколо озера бігової доріжки.

У мерії наголошують, що остаточне рішення прийматимуть після обговорення з мешканцями.

Детальніше з попередньою візуалізацією реконструкції озера можна ознайомитися тут.

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Зображення: ЛМР