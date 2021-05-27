У Львові дев'ятьом псевдореабілітологам, які утримували людей в неволі, повідомили про підозру

Львівські прокурори повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі з метою збагачення 9 учасникам злочинного угруповання. Зловмисники створили на Львівщині та Івано-Франківщині псевдореабілітаційні центри, у нібито лікували залежних від наркотиків та алкоголю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Злочинців викрили 24 березня цьогоріч. Встановлено, що члени злочинної групи на території Львівської та Івано-Франківської областей організували роботу псевдореабілітаційних центрів, де, під виглядом надання платних медичних послуг з лікування від алко та наркозалежності, незаконно утримували та експлуатували осіб, залежних від психоактивних речовин (наркотичних засобів, психотропних речовин та алкоголю). До них застосовували психологічне та фізичне насильство, обмежували можливість вільного пересування, забороняли вільно залишати приміщення та територію центру.

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Наразі правоохоронці зібрали достатньо доказів причетності фігурантів до вчинення цього кримінального правопорушення для повідомлення їм про підозру у вчиненні злочину за ч.3 ст.146 ККУ. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, на у Львові затримали злочинне угруповання, яку утримувало людей із залежностями у неволі.

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Фото Прокуратури Львівської області та Нацполіції Львівщини