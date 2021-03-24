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У Львові затримано угруповання, що утримувало людей в неволі

Андрій Котенський

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Правоохоронці викрили фіктивний реабілітаційний центр, в якому утримували людей у неволі. Членів міжрегіональної злочинної групи затримали сьогодні, 24 березня, у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Встановлено, що на території Львівської та Івано-Франківської області діяли так звані «реабілітаційні центри», де під виглядом надання платних медичних послуг з лікування від алкогольної та наркотичної залежності, незаконно утримували та експлуатували осіб, до яких застосовували психологічне та фізичне насильство, обмежували їх можливість вільного пересування, забороняли вільно залишити приміщення та територію центру.

Трьох працівників центру під час незаконного позбавлення волі чергового потерпілого було затримано сьогодні, 24 березня.

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На цей час проводяться обшуки за місцем здійснення діяльності реабілітаційних центрів та за місцями проживання осіб, причетних до вчинення злочинів.

Тривають невідкладні слідчі.

Фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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