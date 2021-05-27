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Ремонт Пекарської планують завершити у вересні

Вероніка Рой

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Капітальний ремонт вулиці Пекарської у Львові планують завершити цьогоріч 1 вересня. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Ремонт вулиці Пекарської на відрізку від вул. Мечникова до вул. Шімзерів стартував торік 1 вересня. Ремонтні роботи виконує ТзОВ «Вельт Капітал». Вартість робіт становить 109,4 млн грн.

Зараз ремонтні роботи зосереджені на всьому відрізку – від вул. Шімзерів до вул. Тершаковців. Повністю реконструкція вулиці має бути завершена до 1 вересня цього року.

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«Ремонт на вул. Пекарській підрядник теж розділив на частини. Відзначу, що всі комунікації вже замінено. Тому фактично на всій протяжності від вул. Шімзерів до вул. Тершаковців тривають різного роду роботи з облаштування дорожнього полотна та благоустрій. Загалом ТзОВ «Вельт-Капітал» проводить монтаж тротуарних плит, відповідно до проєкту і акту обстеження видалення зелених насаджень, розпочали зрізку дерев. А на відрізку ближче до вул. Тершаковців планують влаштовувати конструктивні шари під дорожнє покриття – бруківку», – розповів прессекретар ЛКП «Львівавтодор»Олексій Хміль.

 

Зазначимо, капітальний ремонт вулиці Пекарської відбувається у три етапи. Раніше у міськраді заявляли, що ремонт вулиці Пекарської повністю планують завершити до вересня 2021 року.

Проєктом реконструкції вул. Пекарська передбачено капітальний ремонт проїзної частини з бруківки та мозаїки із заміною конструктивних шарів, влаштування місць для паркування, будівництво велосипедних доріжок та велосипедних смуг. Також планується капітальний ремонт покриття тротуарів, світлофорного об’єкта, заміна існуючих мереж водопостачання та каналізації тощо. Крім цього проєктом передбачені умови безперешкодного і зручного пересування маломобільних груп населення, влаштування благоустрою території.

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Фото: ЛМР

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