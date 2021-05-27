Підозрюваним у торгівлі наркотиками поліцейським призначили застави

У судовому реєстрі з’явилися ухвали про призначення запобіжних заходів поліцейським та їхнім пособникам, які підозрюються у продажі наркотиків. Згідно із судовими ухвалами, до групи входить чотири чинних та один колишній поліцейський. Більшість імен підозрюваних наразі не оприлюднено, повідомляють Наші Гроші. Львів.

Єдиний відомий наразі фігурант групи – заступник начальника відділу кримінальної поліції Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області Юрій Фок, його ім’я випадково оприлюднили в одній із ухвал. У Львівській обласній прокуратурі редакції повідомили, що йому також обрали запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення застави – 2 млн 270 тис. грн (ухвала в реєстрі поки що відсутня).

Раніше Львівський портал повідомляв, що СБУ виявила злочинну наркогрупу, до якої входили чинні та колишні працівники Львівського районного управління поліції, зокрема, заступник начальника одного з відділів. Трьох підозрюваних затримали 21 травня.

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Одному із оперуповноважених застосували запобіжний захід тримання під вартою на два місяці, але передбачили заставу. Її розмір склав 2,04 млн грн, хоча першочергово слідчий ДБР клопотав про заставу в розмірі 4 млн грн.

Адвокат ще одного підозрюваного клопотав про відвід від розгляду справи судді, яка прийняла рішення про запобіжний захід двом іншим фігурантам справи. Однак суд не задовольнив клопотання адвоката.

Ще одна особа не є поліцейським і підозрюється у збереженні та збуті наркотичних речовин та співпраці з групою, й отримала заставу у 181 тис. грн. В ухвалі немає фактичних обставин злочину, але у документі зазначено, що підозрюваний «має широке коло знайомих серед службових осіб різних правоохоронних органів».

Для викриття поліцейської групи ДБР, СБУ та прокуратура використовували свого агента.