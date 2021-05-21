У Львові викрили групу поліцейських-наркоторговців

Служба безпеки України викрила злочинне наркоугруповання на Львівщині, до якого входили декілька працівників поліції. Зловмисники продавали товар наркозалежним, тим самим штучно підвищуючи показники своєї службової діяльності. Про це інформує пресслужба СБУ Львівщини, передає Львівський портал.

Так, до організованого злочинного наркоугруповання входили діючі та колишні працівники Львівського районного управління поліції, зокрема заступник начальника одного з відділів.

Зловмисники налагодили реалізацію у місті амфетаміну, «Альфа PVP» та героїну. Своїх клієнтів вони підшукували через особисті зв’язки. Співробітники СБУ задокументували декілька фактів збуту «товару» місцевим наркозалежним.

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Зазначається, що крім фінансової «зацікавленості», поліцейські у такий спосіб штучно нарощували показники службової діяльності.

Правоохоронці вже затримали трьох зловмисників. Одному з них уже повідомлено про підозру і вручено клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове слідство за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 372, ч. 1 ст. 366 ККУ.

Наразі проводяться санкціоновані обшуки за місцем роботи та за адресами проживання учасників угруповання. Тривають невідкладні слідчі дії.

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Фото СБУ у Львівській області