ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові викрили групу поліцейських-наркоторговців

Юлія Осим

|

Служба безпеки України викрила злочинне наркоугруповання на Львівщині, до якого входили декілька працівників поліції. Зловмисники продавали товар наркозалежним, тим самим штучно підвищуючи показники своєї службової діяльності. Про це інформує пресслужба СБУ Львівщини, передає Львівський портал.

Так, до організованого злочинного наркоугруповання входили діючі та колишні працівники Львівського районного управління поліції, зокрема заступник начальника одного з відділів.

Зловмисники налагодили реалізацію у місті амфетаміну, «Альфа PVP» та героїну. Своїх клієнтів вони підшукували через особисті зв’язки. Співробітники СБУ задокументували декілька фактів збуту «товару» місцевим наркозалежним.

Реклама партнерів

Зазначається, що крім фінансової «зацікавленості», поліцейські у такий спосіб штучно нарощували показники службової діяльності.

Правоохоронці вже затримали трьох зловмисників. Одному з них уже повідомлено про підозру і вручено клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове слідство за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 372, ч. 1 ст. 366 ККУ.

Наразі проводяться санкціоновані обшуки за місцем роботи та за адресами проживання учасників угруповання. Тривають невідкладні слідчі дії.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото СБУ у Львівській області

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту
Ольга ДЕНИСЯКА
Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту

Цієї весни у Львові значно зріс попит на прокат електросамокатів. Зручно і економить багато часу, пояснюють їх користува...

«Товари з іноземним перекладом не купую». Як львів’янка бореться з брендами за українську мову
Вероніка РОЙ
«Товари з іноземним перекладом не купую». Як львів’янка бореться з брендами за українську мову

Нині на прилавках магазинів, що переповнені різними товарами, засилля імпортної продукції з маркуванням мовою країни-вир...

Врятувати приреченого
Наталя ДУЛЯБА
Врятувати приреченого

14 травня Україна вперше на державному рівні вшановує пам’ять своїх громадян, які рятували євреїв під час II Світової ві...

Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу
Анастасія ПИЖ
Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу

Уже сьомий рік поспіль жителі східних областей в Україні проводять одне із головних православних свят – Великдень – у ва...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...