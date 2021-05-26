З 16 липня не менше 50% назв книжок у крамницях мають бути українською

Цьогоріч з 16 липня вступає в дію 26-та стаття закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», яка регламентує використання державної мови у сфері книговидання та книгорозповсюдження. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.

Законом передбачено, що не менше половини всіх виданих упродовж року видавцем назв книг має бути українською мовою. Також з 16 липня щонайменше 50% назв книг, що продаються у книгарнях чи інших місцях розповсюдження, мають бути державною мовою.

«Варто зазначити, що словники, підручники та розмовники, однією з мов яких є державна, і книжкові видання з ідентичними за змістом текстами двома і більше мовами, однією з яких є державна, вважаються книжковими виданнями державною мовою. Ця норма не поширюється на видавничу продукцію кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів чи національних меншин України за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів відповідно до закону щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин України», – йдеться у повідомленні.

Також ця норма не поширюється на книгарні та інші заклади, що продають видання мовами Європейського Союзу, словники, розмовники з іноземних мов, підручники з вивчення іноземних мов, а також спеціалізовані книгарні, створені для реалізації прав корінних народів, національних меншин України.

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За порушення закону передбачено штрафи від двохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або попередження, якщо правопорушення вчинене вперше.

Нагадаємо, цьогоріч 16 січня набула чинності норма мовного закону, що зобов’язує усю сферу обслуговування перейти на українську.

Сам Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» Верховна Рада прийняла 25 квітня 2019 року. Його співавтором є громадсько-політичний діяч, львів’янин Ігор Васюник.

Детальніше про те, як діяти, якщо вас відмовляються обслуговувати українською мовою, читайте за цим посиланням.

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