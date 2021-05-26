Україна тимчасово забороняє імпорт електроенергії з Росії та Білорусі

Національна комісія з регулювання сфери енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) обмежить імпорт електроенергії з Росії та Білорусі до 1 жовтня 2021 року. Відповідний проєкт постанови регулятор ухвалив на засіданні 26 травня.

«Ми маємо спільно моніторити стан підготовки до осінньо-зимового періоду, стан накопичення вугілля, і, як бачимо, приклад цієї зими – імпорт був необхідний. Цілком ймовірно, що ми продовжимо обмеження перетину і після 1 жовтня, але на сьогодні ми готові це зробити до 1 жовтня», – заявив голова комісії Валерій Тарасюк.

Відповідна постанова ініційована Міненергетики. Документ передбачає тимчасове обмеження доступної пропускної спроможності, відтак, анулювання річних аукціонів, на яких було розподілено пропускну спроможність у 2021 році у частині міждержавних перетинів України з Росією та Білоруссю. Також передбачається запровадження механізмів контролю за накопиченням вугілля.

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