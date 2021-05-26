З четверга, 27 травня, у Львові відновлює роботу автобусний маршрут № 5А. Про це інформує ЛК АТП №1.

У робочі дні на маршруті курсуватимуть 4 автобуси середнього класу, у вихідні – 3.

Автобусний маршрут № 5А курсуватиме курсуватиме за такою схемою: пл. Різні – просп. В. Чорновола – просп. Свободи – пл. А. Міцкевича – пл. Галицька – пл. Соборна – вул. В. Винниченка – пл. Митна – вул. Личаківська – м. Винники (вул. Галицька – вул. Т. Шевченка – вул. В. Стуса – вул. І. Франка – вул. Забава) – м. Винники (вул. Забава) – м. Винники (вул. І. Франка – вул. Галицька) – вул. Личаківська – вул. Підвальна – пл. Данила Галицького – вул. І. Гонти – пл. Князя Ярослава Осмомисла – пл. Різні.

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