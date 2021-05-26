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Без опадів, але з туманом. Якої погоди чекати на Львівщині 27 травня

Наталя Дуляба

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У четвер, 27 травня, у Львові та області синоптики прогнозують теплу й сонячну погоду з ранковим туманом. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Температура повітря вночі становитиме 8-10 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +23°C.

Вітер південний, 5-10 м/с. Вночі та вранці буде туман видимістю 200-500 м.

Сонячно, без опадів.

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