За два львівські ринки донька Козловського заплатить 18,5 млн грн

ТзОВ «Дари Львівщини», засновницею якого є Софія Максимець, донька депутата-бізнесмена Львівської обларди від «ЄС» Григорія Козловського, виплатить Львівській міськраді 18,5 млн грн за ринки «Винниківський» та «Підзамче», повідомляють Наші.Гроші.

На засіданні Господарського суду Львівської області щодо укладення мирової угоди між Львівською міською радою і ТОВ «Дари Львівщини» у справі двох ринків, яке відбулося вчора, 24 травня, стала відома нова оцінка нерухомості. Вона, щоправда, мало чим відрізняється від висновків про вартість ринків чотирьохрічної давності.

Адвокат «Дари Львівщини» і депутат Львівської міської ради від «Європейської солідарності» Юрій Ломага повідомив, що вже готові звіти про оцінку об’єктів нерухомості, які замовила компанія, які й визначили ціну в понад 18,5 млн грн за обидва ринки, «Винниківський» та «Підзамче». Він також повідомив суду, що компанія, у разі затвердження мирової угоди, готова компенсувати прокуратурі сплачений судовий збір – це понад 300 тис. грн.

І представник «Дари Львівщини», і Львівської міської ради інформували суд, що хочуть затвердження мирової угоди, натомість прокурорка Галина Лука повідомила, що Львівська обласна прокуратура заперечує проти цього. Враховуючи, що сторонам потрібен час на відповідь, то наступне засідання у справі відбудеться 3 червня.

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Нагадаємо, раніше депутати Львівської міської ради погодили мирову угоду з фірмою «Дари Львівщини». Згідно з нею, міськрада визнає права власності компанії на майно ринків «Винниківський» та «Підзамче» в обмін на фінансову компенсацію.

Передісторія

Ринки «Винниківський» і «Підзамче» у 1990-х належали Державно-комунальному підприємству «Екоплід» Львівської міськради. У 2001 році «Екоплід» реорганізували шляхом приєднання до ТзОВ «Дари Львівщини», яке нібито було утворене з працівників «Екоплоду». Все майно комунального підприємства «залили» у статутний капітал «Дарів Львівщини», відтак підприємство фактично отримало у власність два ринки і право постійного користування землею.

У 2020 році ринки «Винниківський» і «Підзамче» остаточно приватизувало ТзОВ «Дари Львівщини», власницею якого із 2019-го за дивних обставин стала Софія Максимець –донька відомого бізнесмена, теперішнього депутата Львівської облади від «ЄС» Григорія Козловського.

У грудні 2019 року «Дари Львівщини» віддали майнові комплекси цих ринків в іпотеку двом підприємствам: ПП «Винниківський шлях» і ПП «Галицький шлях», створених лише за два тижні до того. Засновником першого є вже згаданий вище Григорій Козловський, а другого – його бізнес-партнер, юрист, а тепер і депутат Львівської міськради від «ЄС» Олексій Різник.

У Львівській міськраді таку приватизацію ринків «Винниківський» та «Підзамче» назвали незаконною, тому міське управління комунальної власності ради звернулося до Мін’юсту, почалась судова тяганина щодо витребування майна ринків з приватної власності, скасування реєстрації прав власності, а також визнання недійсними договорів іпотеки.

Згодом ТзОВ «Дари Львівщини» запропонувало мерії Львова укласти мирову угоду, у межах якої фірма заплатить до бюджету Львова 18 млн грн за «зупинення судових баталій». Ці кошти нібито мають слугувати для розвитку міста.

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