До кінця року перекрили частину вулиці Пилипа Орлика у Львові

У вівторок, 25 травня, відновлюють роботи з реконструкції вул. П. Орлика. Відтак з 25 травня до 31 грудня рух вулицею буде обмежено. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, з 08:00 год. вівторка, 25 травня, і до 20:00 год. 31 грудня 2021 р, буде обмежено рух транспорту на вул. П. Орлика, від вул. Віри, Надії, Любові до будинку №2. Роботи проводить підрядна організація ТзОВ «Онур» на замовлення ЛКП «Львівавтодор».

«У 2020 році було відремонтовано ділянку вул. П. Орлика від вул. Миколайчука до вул. Віри, Надії, Любові. Роботи відновлюються на ділянці від вул. Віри, Надії, Любові до будинку №2. Після завершення робіт на цій ділянці, розпочнуть наступну, адже вул. П. Орлика має бути відремонтована повністю – від вул. Миколайчука до вул. Мазепи», – повідомили в ЛКП «Львівавтодор».

Об’їзд дороги відбуватиметься відповідно до затвердженої схеми організації дорожнього руху.

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Як повідомляв Львівський портал, реконструкція вул. П. Орлика розпочалася у 2020 році. Вартість робіт 74,8 млн грн.

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