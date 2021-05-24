Зеленський доручив припинити авіасполучення з Білоруссю

Президент України Володимир Зеленський під час наради доручив уряду підготувати рішення щодо припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі офісу президента.

Учасники наради проаналізували події навколо пасажирського літака компанії Ryanair, який 23 травня здійснив примусову посадку в аеропорту Мінська.

«З огляду на ситуацію, що склалася, Президент доручив уряду опрацювати рішення щодо припинення прямого авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь і закриття повітряного простору Білорусі для здійснення авіаперельотів з України та до нашої держави», – йдеться в повідомленні.

У нараді взяли участь прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, заступники керівника Офісу президента Юлія Свириденко та Кирило Тимошенко. Також присутні були міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр енергетики Герман Галущенко, міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

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Нагадаємо, 23 травня у Мінську затримали засновника опозиційних Telegram-каналів Романа Протасевича. Для цього примусово посадили літак Ryanair.

Літак завернули до Мінська за командою білоруських диспетчерів через повідомлення про нібито замінування, попри те, що відстань до Вільнюса була значно меншою. Після посадки літака Романа та його дівчину затримали. Протасевичу на батьківщині загрожує смертна кара.

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