У Львові зупинили забудову на місці санаторію на Коновальця

Мер Львова Андрій Садовий наклав вето на ухвалу, прийняту минулого засідання сесії, щодо розроблення детального плану території у районі вул. Є. Коновальця, вул. Житомирської, вул. Гіпсової та вул. Г. Семирадського. Ухвалою передбачено можливість житлової забудови на місці дитячого ревмокардіологічного санаторію, будівлі якого раніше продала Львівська облрада, повідомляє пресслужба мерії.

Як пояснили в юридичному департаменті, зараз міськрада в судовому порядку відстоює право громади на 11 об’єктів, на які Львівська обласна рада оформила держреєстрацію права власності, ймовірно, з порушеннями. Серед цих об’єктів, зокрема, і будівлі на вул. Коновальця, 114-116.

Львівський портал повідомляв, що під час засідання сесії 20 травня депутати підтримали проєкт ухвали Львівської міської ради про надання дозволу на розроблення детального плану території у районі вул. Є. Коновальця, вул. Житомирської, вул. Гіпсової, вул. Г. Семирадського

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Мова йде про плани ТОВ «Констракшн Проект» збудувати житловий будинок в історичному ареалі за адресою вул. Коновальця, 114-116.

Майбутнім детальним планом буде охоплена територія, яка базовим зонуванням віднесена до трьох зон: приблизно 2/4 – це зона малоповерхової квартирної забудови, ¼ – дитячих дошкільних установ та загальноосвітніх шкіл і ¼ – лікувальні зони.

Згідно з реєстром нерухомості, «Констракшн Проект» не володіє жодною нерухомістю, але зареєстроване в будинку на вул. Коновальця, 116. За цією адресою є будівлі Комунального дитячого ревмокардіологічного санаторію, які продала Львівська облрада. Ділянка санаторію має площу 0,4426 га і відноситься до лікувальної зони. Детальніше читайте за цим посиланням.