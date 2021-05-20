Avalon планує забудувати територію дитячого санаторію на Коновальця

У порядок денний сьогоднішнього засідання сесії Львівської міськради винесли шість питань про надання дозволів на розроблення нових детальних планів або ж змін до існуючих. Серед них два питання стосуються саме майбутнього будівництва компаніями, пов’язаними з Avalon, в тому числі забудова житлом території дитячого санаторію, яка віднесена до лікувальних зон, пишуть Наші Гроші. Львів.

Так, у порядку денному є питання про надання дозволу на розроблення детального плану території у районі вул. Є. Коновальця, вул. Житомирської, вул. Гіпсової, вул. Г. Семирадського. Мова йде про плани ТОВ «Констракшн Проект» збудувати житловий будинок в історичному ареалі за адресою вул. Коновальця, 114-116.

Майбутнім детальним планом буде охоплена територія, яка базовим зонуванням віднесена до трьох зон: приблизно 2/4 – це зона малоповерхової квартирної забудови, ¼ – дитячих дошкільних установ та загальноосвітніх шкіл і ¼ – лікувальні зони.

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Згідно з реєстром нерухомості, «Констракшн Проект» не володіє жодною нерухомістю, але зареєстроване в будинку на вул. Коновальця, 116. За цією адресою є будівлі Комунального дитячого ревмокардіологічного санаторію, які продала Львівська облрада. Ділянка санаторію має площу 0,4426 га і відноситься до лікувальної зони.

Львівська обласна рада двічі виставляла будівлі та споруди санаторію на вул. Коновальця, 114, 116 на продаж. Спочатку переможцем стало ТОВ «Нордік-Буд» батька голови Львівської ОДА Максима Козицького, однак через скандал фірма відмовилася від підписання договору. Вдруге переможцем стало ТОВ «Бізнес галерея «Лев», створене за три місяці до оголошення, з ціною в 37 млн грн.

За ці та інші будівлі медичних закладів триває судовий спір між Львівською облрадою та Львівською міськрадою, яка вважає ці приміщення своїми. Справа вже повторно слухається судами усіх інстанцій. Так, в першій інстанції міськрада виграла, однак це рішення скасував апеляційний суд, і зараз справа перебуває в касаційному суді.

Крім того, прокуратура в інтересах Львівської міськради позивається до ТОВ «Бізнес галерея «Лев», аби витребувати майно у власність громади Львова. Рішення ще не має.

Із реєстру нерухомості відомо, що з лютого власником будівель на вул. Коновальця, 114 і 116 стало ТОВ «Скай дістрікт», власником якого є Олександр Фтомін (80%), бенефіціар «КУА «Авалон груп». А також по 10% володіють АТ «ЗНВКІФ «Адамант» і АТ «ЗНВКІФ «Камет».

Щодо заявника, то «Констракшн Проект» зареєстрували лише 28 квітня цього року. Того ж дня фірма звернулася до міськради з проханням про розробку ДПТ, 12 травня за погодження проекту ухвали проголосувала депутатська комісія архітектури, а вже 14 травня питання включили в порядок денний засідання сесії. Одноосібним власником і директором фірми є адвокат із село Чернилява Яворівського району Артур Прійма. Це єдина його компанія.

Відомо, що станом на вересень 2019 року людина з таким же ПІБ була членом наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «Камет», бенефіціаром якого був Олександр Верба, а керівником – Дмитро Палієнко, які пов’язані із групою компаній «Авалон». Артур Прійма, крім того, був підписантом ТОВ «Авалон Констракшн», про яке мова піде нижче.

Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев повідомив «Наші гроші. Львів», що терміни розгляду звернення компанії щодо розробки детального плану не є прискореними, а існуючі судові процеси – це питання до юридичного департаменту.

«Я збираюся з особливою уважністю віднестися до формування завдання. Тут загалом дуже відповідальний квартал, наміри будемо визначати разом з проектантами, замовниками. Управління архітектури формулює це завдання, має на нього вплив. Але спочатку депутати ще мають проголосувати за цю ухвалу», – розповів Антон Коломєйцев.

Про розроблення детального плану території у районі вул. Тютюнників, вул. Генерала М. Тарнавського, вул. В. Кубійовича, пл. Василя Вишиваного також просить ТОВ «Авалон констракшн». Приблизна площа майбутнього ДПТ – понад 13 га, територія входить до історичного ареалу.

Плани забудовника невідомі, однак група компаній Avalon найбільше відома саме житловим будівництвом. А в інформаційній записці зазначено, що фірма хоче змінити цільове призначення ділянки.

З YouControl ми дізнались, що «Авалон констракшн» володіє нерухомістю на вул. Тютюнників, 55 і 55а. Ділянка зі цією адресою є в комунальній власності і її цільовим призначення є розміщення та експлуатація основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Відповідно до генплану Львова, це територія промислових підприємств, а зонування – відсутнє.

«Авалон констракшн» належить АТ «ЗНВКІФ «Адамант» (10%) і ТОВ «Авалон Інкомпані» (90%), власницею якого є Алла Шамова, а раніше був Дмитро Палієнко.