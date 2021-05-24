Стало відомо, чому у Львові посеред ночі спрацювала сирена

У понеділок вночі, 24 травня, на Львівському хімічному заводі, що на вул. Рахівська, 16, позапланово спрацювала електромеханічна сирена. Причиною цьому стала несправність блоку керування через потрапляння у нього води. Про це інформує департамент цивільного захисту Львівської ОДА.

«24 травня 2021 року близько опівночі позапланово спрацювала електромеханічна сирена встановлена на Львівському хімічному заводі (вул. Рахівська, 16). Фахівцями департаменту спільно з представниками Сихівської районної адміністрації м. Львова та ЛФ АТ «Укртелеком» оперативно проведено розслідування даної події», – йдеться у повідомленні.

Причиною запуску сирени, як пояснюють фахівці, стала несправність блоку керування, що встановлений в одному з цехів заводу, внаслідок потрапляння до нього води.

«Сирена була відключена вручну працівниками охорони заводу. З метою недопущення повторного включення сирени блок керування та електромеханічна сирена відключені від електроживлення. В подальшому заплановано заміна застарілого блоку керування на новий електронний блок, корпус якого має вологозахист зі ступенем ІР68 та дозволяє дистанційно керувати сиреною та відслідковувати її стан», – додають у департаменті цивільного захисту.

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