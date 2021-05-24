Проєкт на 11 млн євро: посадовець «Львівтеплоенерго» відкидає звинувачення у побитті субпідрядника

Інформація про побиття субпідрядника, який встановлює індивідуальні теплові пункти (ІТП) у багатоповерхівках Львова в рамках гранту від Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) – не відповідає дійсності. Про це у коментарі Львівському порталу повідомив заступник директора ЛМКП «Львівтеплоенерго» з питань реалізації проєкту ЄБРР Сергій Клименко.

За словами Сергія Клименка, вартість проєкту з ЄБРР – 11 мільйонів 160 тисяч євро. Львів давно підписав угоду із підрядником – литовською компанією Axis Industries, а замовником послуг виступив ЛМКП «Львівтеплоенерго». Усі роботи мають завершити до початку нового опалювального сезону – 2021 року.

«Між замовниками та підрядниками завше виникають спірні робочі питання. Це нормальна практика. Чому субпідрядники Axis Industries – компанії, які литовська сторона найняла у Львові для виконання робіт, дозволяють собі робити якісь висновки стосовно замовника чи як вони вважають, якихось складнощів у роботі, мені не зрозуміло. Субпідрядники мають звертатися з такими питаннями до підрядника – Axis Industries. Це їхні внутрішні стосунки… Зауважень до замовника від Axis Industries ми не маємо», – повідомив Сергій Клименко.

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За його словами, проєктом передбачено встановлення 409 ІТП у Львові, але схоже, що підрядник може знову не встигнути виконати усі роботи у передбачений термін.

«З нашого боку ми проводимо підготовчі роботи, готуємо приміщення. До кінця травня – максимум 5-го червня усі підготовчі роботи будуть завершені. На сьогодні уже встановлено близько 335 ІТП (залишається ще 74, – ред.). Також зауважу, що наприкінці квітня ЛМКП «Львівтеплоенерго» підписало нову угоду із Axis Industries, адже попередні терміни виконання робіт були вичерпані. Контракт мав вже вдруге завершитись, але із вини підрядника всіх запланованих робіт не виконали. У першу чергу роботи не виконали самі субпідрядники, яким доручив роботу Axis Industries», – розповів Сергій Клименко.

Згідно нової угоди, до початку опалювального сезону 2021 року усі 409 ІТП мають бути змонтовані, підключені і запущені в роботу. Але у ЛМКП «Львівтеплоенерго» є побоювання, що підрядник не виконає своїх зобов’язань.

«У нас регулярно відбуваються наради з цього приводу. До них залучають й компанії субпідрядників. Подібна нарада відбулася й 18 травня. Вже після неї ми дійсно мали розмову із директором компанії субпідрядника і говорили на підвищених тонах з приводу невиконання робіт і їхнє намагання скаргами відтермінувати виконання замовлення. Але це були винятково робочі моменти. Інформація про те, що йому хтось погрожував не відповідає дійсності», – наголосив Сергій Клименко.

На уточнююче питання кореспондента Львівського порталу про побиття директора однієї із субпідрядних компаній, Сергій Клименко зазначив: «Це повна нісенітниця. Якби такий факт мав місце то його б зафіксували… Натомість від початку травня моральний тиск чиниться на мене. Субпідрядник пише необґрунтовані листи зі звинуваченнями у мій адрес. Кілька подібних листів вже надійшли на адресу Львівської міської ради та «Львівстеплоенерго».

Водночас він також зауважив, що «Львівтеплоенерго» немає жодних заборгованостей із оплатою послуг підряднику Axis Industries та закликав субпідрядників не зводити наклепи.

«Оплата надходить впродовж двох-трьох днів від моменту підписання актів виконання робіт. Сам проєкт перебуває на стадії завершення і ми вимагаємо від підрядника вкластися у терміни, які передбачені. Хоча за попередніми оцінками, зробленими у травні, вони знову не встигають виконати обіцяний об’єм робіт. І уся ця історія із побиттям – вигадка. Це ланка одного ланцюжка і намагання якимось чином тиснути та відвоювати нові терміни виконання умов контракту. Але нічого із цього не буде. У мене, як керівника проєкту, нашого міста та ЄБРР є чітка позиція – на всіх 409 об’єктах мають бути завершені будівельні роботи – встановлено ІТП до початку нового опалювального сезону», – резюмував Сергій Клименко.

Раніше представники субпідрядних компаній «Екопавер» та «Біопавер-інжиніринг» повідомили, що «посадовець «Львівтеплоенерго» напав на директора однієї із фірм-субпідрядників».

Фото: ЛМР