Львівське «Динамо» увосьме стало чемпіоном України з водного поло

ВК «Динамо» зі Львова здобув перемогу у чемпіонаті України з водного поло, перемігши команду з Харківщини з рахунком 22:10. Ватерполісти четвертий рік поспіль отримують титул чемпіона, а за історію незалежності України це їхня восьма перемога. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

У цьому сезоні на команду ще чекає боротьба за Кубок України.

Зазначимо, що фінальні змагання четвертого туру ватерпольної суперліги стартували 21 травня.

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«Динамо» — чоловічий ватерпольний клуб зі Львова, заснований у 1949 році. Одинадцятиразовий чемпіон України (8 перемог у незалеженій Україні), багаторазовий срібний і бронзовий призер чемпіонату України. Дев’ятиразовий володар Кубка України.

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Фото ЛОДА