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На Донбасі окупанти 12 разів порушили режим тиші

Ольга Денисяка

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Протягом минулої доби, 22 травня, російські окупанти 12 разів порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у пресштабі ООС.

Обстріли зафіксували поблизу Пісків, Південного, Водяного, Золотого та в районі Причепилівки.

Внаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець отримав поранення. Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я воїна – важкий.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

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Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

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