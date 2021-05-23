На Донбасі окупанти 12 разів порушили режим тиші

Протягом минулої доби, 22 травня, російські окупанти 12 разів порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у пресштабі ООС.

Обстріли зафіксували поблизу Пісків, Південного, Водяного, Золотого та в районі Причепилівки.

Внаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець отримав поранення. Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я воїна – важкий.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Реклама партнерів

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.