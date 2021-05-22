На Донбасі тяжко поранили українського воїна

У суботу внаслідок обстрілу з боку збройних формувань РФ поранено українського військового, його стан важкий. Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання «Схід».

«Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я воїна – важкий», – йдеться у повідомленні.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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