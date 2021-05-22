ОСТАННІ НОВИНИ

На Донбасі тяжко поранили українського воїна

Ольга Денисяка

|

У суботу внаслідок обстрілу з боку збройних формувань РФ поранено українського військового, його стан важкий. Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання «Схід».

«Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я воїна – важкий», – йдеться у повідомленні.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту
Ольга ДЕНИСЯКА
Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту

Цієї весни у Львові значно зріс попит на прокат електросамокатів. Зручно і економить багато часу, пояснюють їх користува...

«Товари з іноземним перекладом не купую». Як львів’янка бореться з брендами за українську мову
Вероніка РОЙ
«Товари з іноземним перекладом не купую». Як львів’янка бореться з брендами за українську мову

Нині на прилавках магазинів, що переповнені різними товарами, засилля імпортної продукції з маркуванням мовою країни-вир...

Врятувати приреченого
Наталя ДУЛЯБА
Врятувати приреченого

14 травня Україна вперше на державному рівні вшановує пам’ять своїх громадян, які рятували євреїв під час II Світової ві...

Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу
Анастасія ПИЖ
Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу

Уже сьомий рік поспіль жителі східних областей в Україні проводять одне із головних православних свят – Великдень – у ва...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...