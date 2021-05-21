У Львові збережуть заказник «Торфовище Білогорща»

У Львові встановлять межі торфового заказника «Торфовище Білогорща», а людям чия земля опинилися у межах території заказника, запропонують альтернативні варіанти ділянок, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, 20 травня депутати Львівської міської ради проголосували за ухвалу, якою надали дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж території заказника.

Також департаменту містобудування доручили провести інвентаризацію земельних ділянок, щоб знайти альтернативні рішення щодо реалізації права громадян на земельні ділянки, які сформовані в межах ландшафтного заказника місцевого значення «Торфовище Білогорща.

Нагадаємо, Рясне-Руська сільрада напередодні виборів роздала 500 земельних ділянок, 300 із яких – це 58 га львівського ландшафтного заказника «Торфовище Білогорща».

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Зазначимо, що торфовище «Білогорща» офіційно визнали ландшафтним заказником місцевого значення лише восени минулого року. Присвоєння охоронного статусу цій території ініціювали львів’яни, які ще у 2017 році писали відповідну петицію до Львівської міськради.

Як відомо, майже 92 га торфовища «Білогорща» розташовані на території Львова (Білогорща і Левандівка) та села Зимна Вода. Тут є унікальна флора і фауна, яка віднесена до Червоної книги України.

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