У Львові псевдомінер залізничного вокзалу може потрапити за ґрати

У Львові судитимуть мешканця Дрогобиччини за фальшиве замінування Головного залізничного вокзалу у Львові. Чоловіку загрожує позбавлення волі до 6 років. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

25 березня чоловік у стані сильного алкогольного сп’яніння близько півночі зателефонував із мобільного телефону на спецлінію «102» та повідомив про замінування Головного залізничного вокзалу м. Львова.

До суду скеровано обвинувальний акт щодо псевдомінера. 32-річного дрогобичанина обвинувачують у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху, який загрожує загибелі людей чи іншими тяжкими наслідками (ч.1 ст.259 ККУ). Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.