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До 6 років тюрми «світить» чоловіку, який напідпитку «замінував» залізничний вокзал Львова

Вероніка Рой

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Під варту взяли жителя Дрогобича, який, перебуваючи у нетверезому стані, повідомив про замінування залізничного вокзалу у Львові. Чоловіку за скоєне тепер загрожує до 6 років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Цьогоріч опівночі 25 березня житель Дрогобича, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, зателефонував на спецлінію «102» та повідомив про замінування Головного залізничного вокзалу м. Львова.

За результатами виїзду спецслужб встановлено, що повідомлення неправдиве. У прокуратурі кажуть, що в результаті таких дій чоловіка був порушений режим роботи вокзалу, а також дестабілізовано діяльність служб екстреного реагування.

Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на термін від 2 до 6 років

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