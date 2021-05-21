У будинку на вулиці Виговського, де сталася пожежа, проведуть ремонт

Комунальні служба Львова проведуть ремонтні роботи у будинку на вулиці Виговського, 1, де 10 травня сталася масштабна пожежа. Зокрема, наразі комунальники працюють над відновлення усіх комунікацій. Про це інформує пресслужба міськради Львова.

Як повідомила Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства, на сьогодні у будинку на вул. Виговського відновлено подачу електрики, газу, а також зроблено порядок на сходовій клітці, відновлено дашок на горищі.

Нараіз розглядають два варіанти відновлення роботи ліфта і готуються до ремонту сходової клітки.

« Щодо ліфта, то його обстежили, і зараз йдеться про те, щоб провести або капітальний ремонт ліфта, на що необхідно 500 тис грн. Або про повну заміну ліфта, на що необхідно 1 млн 300 тис грн. Це питання вирішуємо з ЛКП «Львівсвітло», і ці роботи будуть виконані. Ремонт сходової клітки. Відзначу, що у цьому будинку є дві сходових клітки: одна – по якій ходять люди, інша – запасна (евакуаційна). Зараз ЛКП «Левандівка» проводить підготовчі роботи щодо ремонту сходової клітки, закуповує матеріали, і ремонт сходової клітки буде зроблено впродовж місяця часу», – розповіла Ірина Маруняк.

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Нагадаємо, пожежа у багатоповерхівці на вулиці Виговського сталася у ввечері 10 травня. Надзвичайники врятували понад 100 мешканців житлового будинку. У результаті пожежі постраждали двоє пенсіонерів, яких госпіталізували до Львівської обласної клінічної лікарні.

Причиною пожежі у багатоповерхівці на вул. Виговського у Львові міг стати електровелосипед, який поставили заряджати орендарі однієї з квартири.

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Фото: ЛМР