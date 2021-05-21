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На кордоні у Шегинях під капотом автомобіля виявили понад 100 кг сиру

Юлія Осим

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На кордоні з Польщею прикордонники виявили сирного контрабандиста. Мешканець Львівщини перевозив понад 100 кг сиру під капотом авто. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Мікроавтобус «Газель» під керуванням 29-річного мешканця Львівської області, який направлявся з Польщі в Україні, прибув для перетину кордону в пункт пропуску «Шегині».

Під час поглибленого огляду авто правоохоронці спільно з працівниками митниці під капотом в моторному відсіку автомобіля виявили сир різних торговельних марок. Загальна вага продукту склала 101 кілограм. Товар вилучено співробітниками митниці.

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Нагадаємо, торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут.

Із товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

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Фото Західного регіонального управління Держприкордонслужби

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