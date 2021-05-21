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Львівщину та Закарпаття з'єднає новий автобан

Юлія Осим

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Укравтодор планує збудувати новий автобан Стрий — Мукачево, який проходитиме на території Львівської та Закарпатської областей. Будівництво концесійної дороги здійснюватиме турецька компанія «Онур». Відповідний Меморандум щодо підготовки пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства підписано 20 травня. Про це повідомили на Facebook-сторінці Укравтодору, передає Львівський портал.

Так, Меморандум передбачає, що компанія ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» за власні кошти здійснить розробку техніко-економічного обґрунтування реалізації проєкту в рамках будівництва та експлуатації автомобільної дороги за маршрутом Стрий — Мукачево.

«Один із напрямів, які ми зараз активно розвиваємо — це державно-приватне партнерство в дорожній галузі. Це вже другий подібний меморандум щодо залучення приватних інвесторів, який підписав Укравтодор цього року. Перший був підписаний із компанією «Автомагістраль-Південь» і стосувався розробки ТЕО для маршруту Краковець – Броди – Рівне. Тепер ми плануємо ще один концесійний проєкт для маршруту Стрий – Мукачево з компанією ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», яка зарекомендувала себе як надійний підрядник Укравтодору в низці проєктів», — заявив голова Укравтодору Олександр Кубраков (20 травня Кубраков призначений на посаду міністра інфраструктури).

Після розробки техніко-економічного обгрунтування буде проведено тендерні процедури та, відповідно, розпочнеться будівництво дороги.

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Зазначимо, що атобан Стрий – Мукачево стане альтернативою автошляху М-06 Київ – Чоп. Проєктно-кошторисну документацію мають розробити ще цьогоріч.

Зазначається, що для нового автобану спроєктують оптимальний маршрут, а реалізувати проєкт обіцяють з максимальним економічним ефектом для держави.

Нагадаємо, в Україні збудують перший автобан Краковець – Броди – Рівне.

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