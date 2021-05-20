Українці святкуватимуть День Незалежності три дні

Президент Володимир Зеленський анонсує святкування 30 річчя Незалежності України, яке «українці запам’ятають назавжди».Про це глава держави на великій пресконференції 20 травня, передає Українська правда.

За словами Зеленського, святкування триватиме 3 дні, почнеться 22 серпня.

23 серпня – в День прапора в усіх регіонах України піднімуть велетенські прапори, також на цю дату заплановано перший саміт про деокупацію Криму в рамках «Кримської платформи», куди запрошені представники світових країн. Також у Києві пройде саміт «перших леді та джентльменів». Також 23 серпня буде великий концерт легенд опери та балету в Оперному театрі.

24 серпня, за словами президента, буде великий військовий парад «і на суші і на воді», і на Дніпрі, і в Одесі та на Майдані Незалежності в столиці. Цього дня буде також великий концерт українських зірок на НСК Олімпійський.

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Зеленський обіцяє, що вперше в Україну привезуть Конституцію Пилипа Орлика і в рамках святкування всі зможуть побачити її.

Окрім цього президент представив символ 30-річчя Незалежності – квітку, яку розробила львівська компанія. За ловами Зеленського – безкоштовно.

«Головна квітка 30 річчя символізує – ти у мене єдина. Нас не зрізати, не затоптати. Ми все одно будемо квітучою країною», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що під час святкування 30-річчя незалежності України поряд з іншими заходами буде проведено парад із залученням військової техніки. До святкування планують залучили військовий парад на Дніпрі, проліт повітряної колони над Хрещатиком.

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