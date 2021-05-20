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Українці святкуватимуть День Незалежності три дні

Вероніка Рой

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Президент Володимир Зеленський анонсує святкування 30 річчя Незалежності України, яке «українці запам’ятають назавжди».Про це глава держави на великій пресконференції 20 травня, передає Українська правда.

За словами Зеленського,  святкування триватиме 3 дні, почнеться 22 серпня.

23 серпня – в День прапора в усіх регіонах України піднімуть велетенські прапори, також на цю дату заплановано перший саміт про деокупацію Криму в рамках «Кримської платформи», куди запрошені представники світових країн. Також у Києві пройде саміт «перших леді  та джентльменів». Також 23 серпня буде великий концерт легенд опери та балету в Оперному театрі.

24 серпня, за словами президента, буде великий військовий парад «і на суші і на воді», і на Дніпрі, і в Одесі та на Майдані Незалежності в столиці. Цього дня буде також великий концерт українських зірок на НСК Олімпійський.

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Зеленський обіцяє, що вперше в Україну привезуть Конституцію Пилипа Орлика і в рамках святкування всі зможуть побачити її.

Окрім цього президент представив символ 30-річчя Незалежності – квітку,   яку розробила львівська компанія. За ловами Зеленського – безкоштовно.

«Головна квітка 30 річчя символізує – ти у мене єдина. Нас не зрізати, не затоптати. Ми все одно будемо квітучою країною», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що під час святкування 30-річчя незалежності України поряд з іншими заходами буде проведено парад із залученням військової техніки. До святкування планують залучили військовий парад на Дніпрі, проліт повітряної колони над Хрещатиком.

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