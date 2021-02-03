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До параду на День Незалежності залучать військову техніку

Вероніка Рой

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Президент Володимир Зеленський розповів, що під час святкування 30-річчя незалежності України поряд з іншими заходами буде проведено парад із залученням військової техніки. Про це інформує пресслужба Офісу президента.

 

Як зазначив Зеленський, що заходи до Дня Незалежності мають не просто фокусуватися на історії, а й показати визначальні напрями розвитку майбутнього нашої країни.

«Має бути не лише 30 років досвіду, а й погляд на 30 років уперед. Важливою залишається концепція єдності та зміцнення іміджу України як повноправного партнера на міжнародній арені», – наголосив президент.

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У переддень 30-річного ювілею незалежності буде проведено саміт «Кримська платформа» із залученням міжнародних партнерів України.Також відбудуться заходи, присвячені зміцненню міждержавних стосунків та розвитку культурної дипломатії. Безпосередньо в день народження України поряд з іншими заходами буде проведено парад із залученням військової техніки. Крім того, ввечері відбудеться святковий концерт.

Кожне міністерство представить особливий, визначний проект у своїй галузі, який сприятиме розвитку України.

Очікується приїзд лідерів багатьох держав – партнерів та друзів України.

Володимир Зеленський також нагадав, що 2021-й – це рік визначних дат в історії України.

«Цього року в нас особливі річниці як трагічних сторінок нашої історії, так і тих моментів і видатних українців, якими ми пишаємося. Ми по-особливому згадаємо й 80-ту річницю Бабиного Яру, і 35-ті роковини Чорнобильської катастрофи. Але історія України – це не лише трагізм. Я радий, що цього року ми відзначаємо 150-річчя Лесі Українки. Ми гідно нагадаємо про цю видатну особистість світового масштабу. І особливу увагу ми приділимо як 25-річчю Конституції України, так і 30-й річниці незалежності. Покажімо, що українцям є чим пишатися», – додав президент.

Зазначимо, на посаді президента Зеленський провів парад до Дня Незалежності без військових та військової техніки.

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