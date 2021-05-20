Рада призначила нового міністра економіки

Верховна Рада підтримала призначення голови Держподаткової Олексія Любченка на посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки. За це проголосували 293 нардепи, повідомляє Еокномічна правда.

Серед пріоритетів новий очільник Мінекономіки назвав розвиток конкуренції, малого та середнього бізнесу, технологій та економічної незалежності. Також, як і його попередник Ігор Петрашко, є сторонником локалізації виробництва.

Зазначається, що Любченко також зауважив потребу у відновленні кредитування виробничої сфери замість “скупки державних цінних паперів, тим самим фінансуючи державний борг”. Як податківець, він підкреслив вагу податкових і митних стимулів регулювання економічної діяльності.

Реклама партнерів

За його словами, обговорювати Держоборонне замовлення (ДОЗ) на 2021 рік повинні не “навесні 2021 року, а восени 2020 року, а краще – на три роки вперед”.

Так, великий бізнес має просувати нові технології та залучати їх до країни. Водночас, малому бізнесу необхідна впорядкована система спрощеного оподаткування і захист підприємницьких ініціатив.

Він наголосив на налагодженні співпраці НБУ та Бюро економічної безпеки, ефективному використанні коштів міжнародної допомоги на проєкти в реальному секторі економіки.

Разом з тим, надважливим є продовження співпраці з МВФ, міжнародними партнерами в інтересах України. Також потрібно активізувати корпоративну реформу та дати новий поштовх для роботи експортно-кредитного агентства, відновити ефективну роботу торгово-економічних місій.

Новий міністр виокремив питання технологій та цифровізації. Він заявив, що на базі Податкової можна сформувати міжгалузеві баланси онлайн для прийняття якісних державних рішень.

Нагадаємо, 18 травня Верховна Рада звільнила Ігоря Петрашка, який сам подав заяву про відставку, з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

19 травня прем’єр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання на призначення міністрів охорони здоров’я, економіки та інфраструктури.

Комітет Верховної Ради з питань економічної політики рекомендував призначити Олексія Любченка першим віце-прем’єр-міністром – міністром економіки.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.