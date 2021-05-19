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Шмигаль вніс до Ради подання на призначення трьох міністрів

Юлія Осим

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигальвніс до Верховної Ради подання на призначення трьох міністрів. Йдеться про посади очільників МОЗ, Мінекономіки та Мінінфраструктури, які наразі вакантні. Про це повідомляє РБК-Україна.

Прем’єр вніс три кандидатури за пропозицією фракції «Слуга народу», яка має право більшості.

Так, на посаду першого віце-прем’єр-міністра – міністра економіки пропонується призначити Олексія Любченка, нинішнього очільника Державної податкової служби.

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На посаду очільника Мінінфраструктури висувають Олександра Кубракова, який наразі керує Укравтодором.

А новим главою МОЗ пропонують затвердити кандидатуру головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.

Нагадаємо, 18 травня Верховна Рада відправила у відставку трьох міністрів – Максима Степанова, Владислава Криклія та Ігоря Петрашка.

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