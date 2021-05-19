Шмигаль вніс до Ради подання на призначення трьох міністрів

Прем’єр-міністр України Денис Шмигальвніс до Верховної Ради подання на призначення трьох міністрів. Йдеться про посади очільників МОЗ, Мінекономіки та Мінінфраструктури, які наразі вакантні. Про це повідомляє РБК-Україна.
Прем’єр вніс три кандидатури за пропозицією фракції «Слуга народу», яка має право більшості.
Так, на посаду першого віце-прем’єр-міністра – міністра економіки пропонується призначити Олексія Любченка, нинішнього очільника Державної податкової служби.
На посаду очільника Мінінфраструктури висувають Олександра Кубракова, який наразі керує Укравтодором.
А новим главою МОЗ пропонують затвердити кандидатуру головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.
Нагадаємо, 18 травня Верховна Рада відправила у відставку трьох міністрів – Максима Степанова, Владислава Криклія та Ігоря Петрашка.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Юлія Осим