Названі громади-лідери з найбільшими доходами бюджету на Львівщині

На Львівщині визначили десятку громад-лідерів за доходами бюджету. За підсумками січня -квітня перші два місця незмінно утримують Підберізцівська і Славська громади. На третьому місці вкотре опинилася Івано-Франківська ТГ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.
За попередні періоди цього року (періоди за січень-лютий, січень-березень тощо) третє місце посідали Заболотцівська, Пустомитівська і Сокільницька громади.
За аналізом діяльності територіальних громад Львівщини за показниками доходів бюджету (таких показників шість) станом на 1 травня до десятки лідерів увійшли:
- Підберізцівська ТГ
- Славська ТГ
- Івано-Франківська ТГ
- Зимноводівська ТГ
- Сокільницька ТГ
- Заболотцівська ТГ
- Пустомитівська ТГ
- Мурованська ТГ
- Турківська ТГ
- Новояворівська ТГ
У розрізі показників лідирують:
- за рівнем виконання чотиримісячного і річного планів та динамікою надходжень до загального фонду порівняно з минулим роком – Підберізцівська ТГ;
- за рівнем виконання річного плану за доходами спецфонду – Грабовецько-Дулібівська ТГ;
- за індексом податкоспроможності (надходження на одного мешканця громади до аналогічного показника по області) – Славська ТГ;
- за часткою доходів загального фонду без трансфертів у доходах з трансфертами (дотації та субвенції) з держбюджету – Сокільницька ТГ.
Водноча, як зазначили у ЛОДА, до останньої десятки рейтингу потрапили:
- Добросинсько-Магерівська ТГ
- Журавненська ТГ
- Белзька ТГ
- Ралівська ТГ
- Стрілківська ТГ
- Козівська ТГ
- Мостиська ТГ
- Поморянська ТГ
- Великомостівська ТГ
- Добромильська ТГ
Додамо, що за квітень найбільшого прогресу в рейтингу досягла Жовтанецька громада, яка піднялася з 46 на 12 місце. На 17 позицій також підстрибнули Стрийська і Жидачівська громади, на 13 позицій – Городоцька і Глинянська ТГ. Добротвірська і Поморянська громади – на 20 та 15 позицій відповідно.
Нагадаємо, у ЛОДА оприлюднили рейтинг найкращих громад Львівщини.
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Юлія Осим