Названі громади-лідери з найбільшими доходами бюджету на Львівщині

На Львівщині визначили десятку громад-лідерів за доходами бюджету. За підсумками січня -квітня перші два місця незмінно утримують Підберізцівська і Славська громади. На третьому місці вкотре опинилася Івано-Франківська ТГ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

За попередні періоди цього року (періоди за січень-лютий, січень-березень тощо) третє місце посідали Заболотцівська, Пустомитівська і Сокільницька громади.

За аналізом діяльності територіальних громад Львівщини за показниками доходів бюджету (таких показників шість) станом на 1 травня до десятки лідерів увійшли:

Підберізцівська ТГ

Славська ТГ

Івано-Франківська ТГ

Зимноводівська ТГ

Сокільницька ТГ

Заболотцівська ТГ

Пустомитівська ТГ

Мурованська ТГ

Турківська ТГ

Новояворівська ТГ

У розрізі показників лідирують:

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за рівнем виконання чотиримісячного і річного планів та динамікою надходжень до загального фонду порівняно з минулим роком – Підберізцівська ТГ;

за рівнем виконання річного плану за доходами спецфонду – Грабовецько-Дулібівська ТГ;

за індексом податкоспроможності (надходження на одного мешканця громади до аналогічного показника по області) – Славська ТГ;

за часткою доходів загального фонду без трансфертів у доходах з трансфертами (дотації та субвенції) з держбюджету – Сокільницька ТГ.

Водноча, як зазначили у ЛОДА, до останньої десятки рейтингу потрапили:

Добросинсько-Магерівська ТГ

Журавненська ТГ

Белзька ТГ

Ралівська ТГ

Стрілківська ТГ

Козівська ТГ

Мостиська ТГ

Поморянська ТГ

Великомостівська ТГ

Добромильська ТГ

Додамо, що за квітень найбільшого прогресу в рейтингу досягла Жовтанецька громада, яка піднялася з 46 на 12 місце. На 17 позицій також підстрибнули Стрийська і Жидачівська громади, на 13 позицій – Городоцька і Глинянська ТГ. Добротвірська і Поморянська громади – на 20 та 15 позицій відповідно.

Нагадаємо, у ЛОДА оприлюднили рейтинг найкращих громад Львівщини.

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