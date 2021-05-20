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Названі громади-лідери з найбільшими доходами бюджету на Львівщині

Юлія Осим

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На Львівщині визначили десятку громад-лідерів за доходами бюджету. За підсумками січня -квітня перші два місця незмінно утримують Підберізцівська і Славська громади. На третьому місці вкотре опинилася Івано-Франківська ТГ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

За попередні періоди цього року (періоди за січень-лютий, січень-березень тощо) третє місце посідали Заболотцівська, Пустомитівська і Сокільницька громади.

За аналізом діяльності територіальних громад Львівщини за показниками доходів бюджету (таких показників шість) станом на 1 травня до десятки лідерів увійшли:

  • Підберізцівська ТГ
  • Славська ТГ
  • Івано-Франківська ТГ
  • Зимноводівська ТГ
  • Сокільницька ТГ
  • Заболотцівська ТГ
  • Пустомитівська ТГ
  • Мурованська ТГ
  • Турківська ТГ
  • Новояворівська ТГ

У розрізі показників лідирують:

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  • за рівнем виконання чотиримісячного і річного планів та динамікою надходжень до загального фонду порівняно з минулим роком – Підберізцівська ТГ;
  • за рівнем виконання річного плану за доходами спецфонду – Грабовецько-Дулібівська ТГ;
  • за індексом податкоспроможності (надходження на одного мешканця громади до аналогічного показника по області) – Славська ТГ;
  • за часткою доходів загального фонду без трансфертів у доходах з трансфертами (дотації та субвенції) з держбюджету – Сокільницька ТГ.

Водноча, як зазначили у ЛОДА, до останньої десятки рейтингу потрапили:

  • Добросинсько-Магерівська ТГ
  • Журавненська ТГ
  • Белзька ТГ
  • Ралівська ТГ
  • Стрілківська ТГ
  • Козівська ТГ
  • Мостиська ТГ
  • Поморянська ТГ
  • Великомостівська ТГ
  • Добромильська ТГ

Додамо, що за квітень найбільшого прогресу в рейтингу досягла Жовтанецька громада, яка піднялася з 46 на 12 місце. На 17 позицій також підстрибнули Стрийська і Жидачівська громади, на 13 позицій – Городоцька і Глинянська ТГ. Добротвірська і Поморянська громади – на 20 та 15 позицій відповідно.

Нагадаємо, у ЛОДА оприлюднили рейтинг найкращих громад Львівщини.

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