У ЛОДА оприлюднили рейтинг найкращих громад на Львівщині

У Львівській ОДА провели аналіз окремих показників фінансової діяльності територіальних громад області за перший квартал 2021 року. Відтак найбагатшою ТГ стала Червоноградська територіальна громада, що обігнала Львівську ТГ, натомість пасе задніх Добросинсько-Магерівська ТГ. Про це інформує пресслужба ЛОДА.

Під час аналізу до уваги бралися 8 показників. Серед них – податки та платежі, загальні видатки, видатки на утримання апарату управління, видатки розвитку загалом із розрахунку на одного мешканця. Крім цього аналізувався рівень дотаційності бюджетів, частка видатків заробітної плати у загальному обсязі видатків та відношення дефіциту до місячного фонду оплати праці.

Так, з 73 територіальних громад Львівщини склали рейтинг найкращих за показниками доходів у бюджет за перший квартал 2021 року.

Серед найзамозніших ТГ – Червоноградська ТГ, Львівська ТГ, Славська селищна територіальна громада. Далі йдуть Стрийська ТГ, Пустомитівська ТГ, Сокільницька ТГ, Кам’янка-Бузька ТГ, Солонківська ТГ, Бродівська ТГ та Золочівська ТГ. Натомість пасе задніх Боринська ТГ, Добромильська ТГ та Добросинсько-Магерівська ТГ.

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За показниками доходу на одного мешканця лідирує Славська громада. Там дохід на одного мешканця становить 4138,0 грн. Хоча в загальному у рейтингу Славська селищна територіальна громада перебуває на третьому місці. Також п’ятірку за доходом на одного мешканця потрапили Сокільницька ТГ – 3707,9 грн, Підберізцівська ТГ– 2621,2 грн, Львівська ТГ – 2596,5 грн, Солонківська ТГ – 2333,2 грн.

Натомість видатки, які були спрямовані на утримання апарату управління ТГ з розрахунку на кожного жителя відповідної громади, доволі розбіжні. Так, наприклад, у Поморянській ТГ цей показник є найнижчим – 83,3 грн на мешканця, а в Сокільницькій найвищим – 552,3 грн на мешканця.

Також досить високий показник видатків на утримання апарату управління ТГ за перший квартал 2021 року є у Львівській ТГ і Славській ТГ – 226,3 та 241,5 грн на одного мешканця.

«Слід зауважити, що цей рейтинг є початковим або відправною точкою для проведення подальшого ґрунтовнішого фінансового аналізу, адже окремі показники більш об’єктивно відображають ситуацію лише після закінчення бюджетного року. Також до перелічених рейтингових показників впродовж року додаватимемо ще деякі (залучені ресурси з інших джерел, у тому числі з державного бюджету, міжнародних організацій, збільшення власних надходжень бюджетних установ тощо)», – зазначив директор департаменту фінансів Львівської ОДА Олег Демків.

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