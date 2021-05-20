Для будівництва канатної дороги на Високий Замок у Львові шукатимуть інвестора

У четвер, 20 травня, депутати міськради Львова внесли зміни до інвестиційного проєкту з будівництва канатної дороги на Високий Замок. Відповідно до змін, перша станція канатної дороги буде на терасі скверу на вулиці Кривоноса, а проєкт реалізовуватиметься виключно коштом інвестора. За відповідну ухвалу проголосували 52 депутати, передає Львівський портал.

«Це є дуже важливий інвестиційний проєкт. Ми вносимо зміни щодо першої станції канатної дороги, яку ми переносимо на вул. Кривоноса. Також ми створюємо склад конкурсної комісії з числа представників виконавчих органів і представника депутатського корпусу. Всі зауваження враховані», – повідомила директорка департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич.

Інвестиційний проєкт із будівництва підвісної оглядової канатної дороги до Високого замку затвердили ще у 2019 році. Його приблизна вартість тоді становила майже 400 мільйонів гривень.

Інвестиційний проект включає будівництво оглядової канатної дороги до Високого замку (приміщення музеїв, станцій канатної дороги, сервісу й інших допоміжних приміщень), а також зведення пішохідного моста з меморіалу Героїв Небесної Сотні.

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Зауважимо, ідею спорудити таку канатну дорогу висунув львів’янин Ярослав Грибальський, адже люди з інвалідністю не мають змоги піднятись на Високий замок.

Як повідомляв Львівський портал, у мерії раніше запевняли, що Комітет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО поінформований про плани на будівництво канатної дороги до Високого замку.

Створення інвестиційних проєктів для будівництва канатної дороги на Високий замок депутати міської ради Львова погодили ще наприкінці 2016 року. Як вона виглядатиме, можна переглянути тут.

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