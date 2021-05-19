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Українці святкують День вишиванки

Андрій Котенський

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Щороку у третій четвер травня Україна відзначає День вишиванки – національне свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Цьогоріч це свято припадає на 20 травня, передає кореспондент Львівського порталу.

Свято є самобутнім і самодостатнім, не прив’язане до жодного державного чи релігійного. У цей день кожен охочий може долучитись до свята, одягнувши вишиванку на роботу, до університету, школи чи садочка.

Як відомо 20 травня, о 07.30 античні статуї та фігури левів-охоронців Ратуші на площі Ринок одягнуть у вишиванки.

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О 09:00 год міське управління молоді та львівські студенти у вишиванку одягнуть статую лева, яку встановили до сторіччя ЗУНР на вул. Городоцькій, 40.

Фото: Espreso

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