Скульптури у центрі Львова одягнуть у вишиванки

20 тарвян в Україні відзначають День вишиванки. З нагоди цього у Львові вже традиційно античні статуї (Нептуна, Амфітріти, Адоніса, Діани) та фігури левів-охоронців Ратуші одягнуть у вишиванки. Також у вишивану сорочку одягнуть найбільшого лева міста, якого встановили до сторіччя ЗУНР. Про це Львівськкому порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як розповів керівник управління внутрішньої політики Львівської міської ради Сергій Кубелко, античні статуї та фігури левів-охоронців Ратуші на площі Ринок розпочнуть одягати у вишиванки о 07:30 год. А вже о 09:00 год міське управління молоді та львівські студенти у вишиванку одягнуть статую лева, яку встановили до сторіччя ЗУНР на вул. Городоцькій, 40.

Традиційно, вишиванки для львівських скульптур підготує ТМ «Скиба». Нагадаємо, День Вишиванки в Україні відзначають щорічно у третій четвер травня.

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