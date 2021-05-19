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Помер колишній головний диригент Львівської опери Михайло Дутчак

Вероніка Рой

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Помер багаторічний головний диригент Львівської національної опери Михайло Дутчак. Про це йдеться на Facebook-сторінці театру.

Михайло Дутчак віддав театрові 45 років свого життя.

«З глибоким сумом повідомляємо про смерть Михайла Михайловича Дутчака (1953-2021) – багаторічного головного диригента Львівської національної опери, народного артиста України.  Колектив скорботно переживає цю втрату і висловлює щире співчуття матері, дружині, дітям, родині та друзям…», – йдеться у повідомленні.

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Михайло Дутчак народився 22 листопада 1953 року у м. Броди. У 1978 після закінчення  Львівської державної консерваторії ім. М. Лисенка (факультет диригування) отримав посаду  диригента. Був головним диригентом Оперного театру з квітня 2001 року до грудня 2019 року.

У 2003 році отримав звання заслужений діяч мистецтв України, а у 2017 – народний артист України.

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Фото: Львівська національна опера

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