Помер колишній головний диригент Львівської опери Михайло Дутчак

Помер багаторічний головний диригент Львівської національної опери Михайло Дутчак. Про це йдеться на Facebook-сторінці театру.

Михайло Дутчак віддав театрові 45 років свого життя.

«З глибоким сумом повідомляємо про смерть Михайла Михайловича Дутчака (1953-2021) – багаторічного головного диригента Львівської національної опери, народного артиста України. Колектив скорботно переживає цю втрату і висловлює щире співчуття матері, дружині, дітям, родині та друзям…», – йдеться у повідомленні.

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Михайло Дутчак народився 22 листопада 1953 року у м. Броди. У 1978 після закінчення Львівської державної консерваторії ім. М. Лисенка (факультет диригування) отримав посаду диригента. Був головним диригентом Оперного театру з квітня 2001 року до грудня 2019 року.

У 2003 році отримав звання заслужений діяч мистецтв України, а у 2017 – народний артист України.

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Фото: Львівська національна опера