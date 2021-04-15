SkyUp закрила продаж квитків на 5 рейсів зі Львова

Українська авіакомпанія SkyUp вилучила з системи бронювання 15 маршрутів з Києва та Львова в Європу, які планувала запустити в літньому розкладі 2021 року. Про це повідомляє avianews.com.

Тепер купити авіаквитки не можна на авіарейси зі Львова в Аліканте, Лодзь, Бергамо, Париж і Прагу.

З аеропорту Бориспіль не вдасться купити квитки до Німеччини: Берлін, Ганновер, Нюрнберг, Гамбург, Дюссельдорф, Мюнхен, Штутгарт.

Також продаж закрито на маршрути Київ-Копенгаген, Київ-Стокгольм і Київ-Острава.

Реклама партнерів

У SkyUp пояснили, що продаж квитків зазвичай закривають, коли авіаперевізник відмовляється від польотів і відміняє рейси. У зазначеному випадку це може бути пов’язано з низьким попитом на маршрути в Європу через те, що країни ЄС досі не оголосили, коли відкриють кордони для туристів з України.

Як розповідав Львівський портал, Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на літній розклад виконання рейсів. Згідно з оновленим розкладом, маршрутна мережа польотів зі Львова буде суттєво розширена і цього року може охопити 62 міста. Про те, куди можна полетіти зі Львова літнього сезону. читайте за посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.