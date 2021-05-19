Через фальшиві документи митники вилучили вантажівку вартістю понад пів мільйона гривень

У пункті пропуску «Шегині Медики» працівники митниці вилучили вантажівку вартістю понад пів мільйона гривень, якою керував мешканець Львівщини. Причиною цьому стали фальшиві документи, які чоловік надав митникам. Про це інформує пресслужба Галицької митниці.

28-річний мешканець Львівщини, приїхавши до митного оформлення в пункті пропуску «Шегині – Медика», надав документи, згідно з якими вартість тягача та напівпричепа становила близько 11 тисяч євро. Продавцем була зазначена компанія з Естонії, а отримувачем – підприємство з Луцька.

Однак, згідно з документами, які виявили під час митного контролю, їх справжня вартість майже удвічі вища від зазначеної. Так вартість сідельного тягача становить понад 420 тисяч грн, напівпричепа – майже 100 тисяч грн . Окрім того, продавцями товару зазначено польські компанії, а отримувачем – фізичну особу.

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«Громадянин України подав документи, які містять неправдиві відомості щодо продавця, отримувача та вартості товару. Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Сідельний тягач «VOLVO» та напівпричіп «SCHMITZ» 2012 року випуску вилучено. Справу скерують до суду», – зазначають у Галицькій митниці.

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Фото: Галицька митниця