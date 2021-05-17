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Українські синхроністки здобули Кубок найкращої команди Європи

Артем Журавльов

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Українська збірна з синхронного плавання здобула 8 нагород і Кубок найкращої команди Європи. Саме так завершився для наших «русалок» чемпіонат Європи з водних видів спорту у Будапешті. Про це Львівському порталу повідомили федерації українського артистичного плавання.

Завдяки потужному виступу наших синхроністок Україна отримала чотири золотих та чотири срібних медалі. Це найкращий результат для українських «русалок» в історії.

Золоті медалісти чемпіонату Європи:

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  • Марта Федіна (технічне соло)
  • Марина Алексіїва, Влада Алексіїва, Олеся Дерев’янченко, Марта Федіна, Вероніка Гришко, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Єлизавета Яхно (довільна комбінація)
  • Марина Алексіїва, Влада Алексіїва, Марта Федіна, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Єлизавета Яхно (довільна група)
  • Марина Алексіїва, Владислава Алексіїва, Марта Федіна, Вероніка Гришко, Анна Носова, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Єлизавета Яхно (хайлайт).

Віцечемпіонами стали:

  • Марта Федіна (довільне соло)
  • Марта Федіна і Анастасія Савчук (технічний дует)
  • Марина та Влада Алексіїви, Марта Федіна, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Аліна Шинкаренко і Єлизавета Яхно (технічна група)
  • Марта Федіна і Анастасія Савчук (довільний дует).

Нагадуємо, саме у Будапешті проводиться 35-й чемпіонат Європи з водних видів спорту, що триватиме до 23 травня. Сьогодні у боротьбу вступили плавці.

Раніше Львівський портал повідомляв, що українка тріумфувала на Чемпіонаті Європи з артистичного плавання.

Фото: ФУАП

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