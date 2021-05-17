Українські синхроністки здобули Кубок найкращої команди Європи

Українська збірна з синхронного плавання здобула 8 нагород і Кубок найкращої команди Європи. Саме так завершився для наших «русалок» чемпіонат Європи з водних видів спорту у Будапешті. Про це Львівському порталу повідомили федерації українського артистичного плавання.
Завдяки потужному виступу наших синхроністок Україна отримала чотири золотих та чотири срібних медалі. Це найкращий результат для українських «русалок» в історії.
Золоті медалісти чемпіонату Європи:
- Марта Федіна (технічне соло)
- Марина Алексіїва, Влада Алексіїва, Олеся Дерев’янченко, Марта Федіна, Вероніка Гришко, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Єлизавета Яхно (довільна комбінація)
- Марина Алексіїва, Влада Алексіїва, Марта Федіна, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Єлизавета Яхно (довільна група)
- Марина Алексіїва, Владислава Алексіїва, Марта Федіна, Вероніка Гришко, Анна Носова, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Єлизавета Яхно (хайлайт).
Віцечемпіонами стали:
- Марта Федіна (довільне соло)
- Марта Федіна і Анастасія Савчук (технічний дует)
- Марина та Влада Алексіїви, Марта Федіна, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Аліна Шинкаренко і Єлизавета Яхно (технічна група)
- Марта Федіна і Анастасія Савчук (довільний дует).
Нагадуємо, саме у Будапешті проводиться 35-й чемпіонат Європи з водних видів спорту, що триватиме до 23 травня. Сьогодні у боротьбу вступили плавці.
Раніше Львівський портал повідомляв, що українка тріумфувала на Чемпіонаті Європи з артистичного плавання.
Фото: ФУАП
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Артем Журавльов