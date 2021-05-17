Українські синхроністки здобули Кубок найкращої команди Європи

Українська збірна з синхронного плавання здобула 8 нагород і Кубок найкращої команди Європи. Саме так завершився для наших «русалок» чемпіонат Європи з водних видів спорту у Будапешті. Про це Львівському порталу повідомили федерації українського артистичного плавання.

Завдяки потужному виступу наших синхроністок Україна отримала чотири золотих та чотири срібних медалі. Це найкращий результат для українських «русалок» в історії.

Золоті медалісти чемпіонату Європи:

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Марта Федіна (технічне соло)

Марина Алексіїва, Влада Алексіїва, Олеся Дерев’янченко, Марта Федіна, Вероніка Гришко, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Єлизавета Яхно (довільна комбінація)

Марина Алексіїва, Влада Алексіїва, Марта Федіна, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Єлизавета Яхно (довільна група)

Марина Алексіїва, Владислава Алексіїва, Марта Федіна, Вероніка Гришко, Анна Носова, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Єлизавета Яхно (хайлайт).

Віцечемпіонами стали:

Марта Федіна (довільне соло)

Марта Федіна і Анастасія Савчук (технічний дует)

Марина та Влада Алексіїви, Марта Федіна, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Аліна Шинкаренко і Єлизавета Яхно (технічна група)

Марта Федіна і Анастасія Савчук (довільний дует).

Нагадуємо, саме у Будапешті проводиться 35-й чемпіонат Європи з водних видів спорту, що триватиме до 23 травня. Сьогодні у боротьбу вступили плавці.

Раніше Львівський портал повідомляв, що українка тріумфувала на Чемпіонаті Європи з артистичного плавання.

Фото: ФУАП

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