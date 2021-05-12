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Українка тріумфувала на Чемпіонаті Європи з артистичного плавання

Андрій Котенський

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Україна здобула першу нагороду на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, що триває у Будапешті. У другий день змагань наша 19-річна синхроністка Марта Федіна виборола «золото» чемпіонату Європи з водних видів спорту у технічному соло, повідомляє федерація українського артистичного плавання.

Наша «русалка» у фіналі змагань була найкращою із 15 претенденток на перемогу.

Чемпіонат Європи з водних видів спорту. Соло, технічна програма

  1. Марта Федіна (Україна) – 91.8445 бали.
  2. Евангелія Платаніоті (Греція) – 89.1890
  3. Васіліна Хандошка (Білорусь) – 87.7173

Для Федіної це перше «золото» у кар’єрі в особистих дисциплінах на рівні Європи.

Сьогодні, 12 травня, Марта Федіна додала до перемоги ще й срібло» у довільному соло з результатом 93.7000 бали.

Перемогу у цьому виді програми святкувала росіянка Марта Суботіна, а гречанка Евангелія Платаніоті замкнула призову трійку.

Відео: Swim Swimming

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